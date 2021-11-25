Sohu: члены экипажа эсминца США Porter «готовились принять бой» с приблизившимся российским вертолетом в Черном море

Члены экипажа эсминца Соединенных Штатов Porter «готовились принять бой» с приблизившимся российским вертолетом в Черном море. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.
Портал Sohu пишет, что, согласно имеющимся сведениям, некоторое время назад, когда корабль Porter пересекал Черное море, на судне внезапно сработали сигналы тревоги. Это произошло из-за приближения вертолета военных РФ, следивших за эсминцем.
«Моряки USS Porter вышли на палубу и уже готовились принять бой», — отмечает сайт.
Спустя несколько минут российская машина начала уходить в сторону, в итоге скрывшись за горизонтом. В процитированном материале указывается, что после этого «американцы вздохнули с облегчением».
Как сообщалось ранее сегодня, литовский эксперт Марюс Лауринавичюс предположил, что Москва готовится к «полномасштабной войне с НАТО».
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