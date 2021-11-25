Экс-офицер армии США Брент Иствуд: после модернизации российский танк Т-72 превратится в «настоящего охотника-убийцу»

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25 ноября 2021, 09:24 Источник: «ПолитРоссия»

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

После проведения модернизации российский танк Т-72 превратится в «настоящего охотника-убийцу». Соответствующий прогноз высказал военный эксперт, бывший офицер армии Соединенных Штатов Брент Иствуд.

Специалист отметил, что в настоящий момент на вооружении Москвы имеются около двух тысяч Т-72. Все боевые машины планируется модернизировать до версии Т-72Б3М.

Ожидается, что обновленный танк получит усовершенствованную 125-милиметровую основную пушку 2A46M5, многофункциональный цифровой комплекс управления огнем «Калина», двигатель мощностью порядка 1 100 лошадиных сил.

Иствуд предрек, что после модернизации Т-72 станет «настоящим охотником-убийцей», способным атаковать противника новейшими боеприпасами — бронебойными и фугасными снарядами, а также противотанковыми ракетами.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский сайт 19FortyFive указал, что гипотетическая война между Россией и НАТО из-за Украины может вылиться в «международный кошмар».

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