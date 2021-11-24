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24 ноября 2021, 14:53 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Гипотетический военный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом может вылиться в «международный кошмар». Соответствующее предостережение высказано в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Портал 19FortyFive пишет, что киевские власти и их союзники на Западе уже не раз обвиняли Москву в том, что она якобы намерена «вторгнуться» на украинскую территорию. Как отмечает сайт, данные заявления «оказались пустой шумихой, а значит, и к тем слухам, которые курсируют сегодня, следует относиться со здоровым скептицизмом».

При этом в процитированной публикации допускается реализация сценария, предполагающего вооруженный конфликт РФ и НАТО из-за Украины. Подобное противостояние может вылиться в «международный кошмар», указывает 19FortyFive.

В случае такого развития событий «Киеву и Вашингтону придется винить в этом только себя, свою агрессивную и близорукую политику», резюмирует американский сетевой ресурс.

Как сообщалось ранее в среду, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что возможная война Украины против России «никогда не окончится блицкригом».

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