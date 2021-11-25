Байдену удалили потенциально предраковое образование - трубчатую аденому

Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что президенту США Джо Байдену удалили трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование. Глава государства на прошлой неделе проходил медицинское обследование, которое установило, что он без всяких ограничений может исполнять свои обязанности.
«У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году»,- говорится в заявлении.
Медик пояснил, что трубчатая аденома является доброкачественным и медленно растущим образованием. По его словам, это «потенциально предраковое повреждение, которое в настоящее время не требует дополнительного вмешательства». О'Коннор добавил, что повторная колоноскопия рекомендована через семь-десять лет.
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