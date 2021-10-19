В Чехии сенаторы предложили начать процедуру лишения Милоша Земана полномочий президента

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19 октября 2021, 13:20 Источник: РИА Новости

Милош Земан, фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Члены конституционной комиссии сената Чехии во вторник рассмотрели ситуацию с состоянием здоровья президента республики Милоша Земана и предложили начать процедуру лишения его президентских полномочий.

Глава комиссии Зденек Граба рассказал, что Земан не может выполнять полномочия главы государства по состоянию здоровья.

Президент Чехии находится на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВК) в Праге.

Сенаторы детально ознакомились с документом о состоянии здоровья Земана, в котором документе прямо сказано о том, что президент не способен выполнять свои служебные обязанности, к тому же в связи с характером заболевания, долгосрочный прогноз его состояния оценивается как крайне неопределенный.

Комиссия предложила активировать статью 66 Конституции Чешской Республики о временном лишении президента его полномочий. Эту инициативу сегодня позднее совместно рассмотрят руководители сената и лидеры тех политических партий, которые будут иметь большинство в нижней палате парламента по итогам выборов 8-9 октября.

Издание Deník N со ссылкой на источники в окружении президента Чехии ранее написало, что Земан страдает печеночной энцефалопатией.

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