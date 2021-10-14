Издание Deník N написало о диагнозе госпитализированного президента Чехии Милоша Земана

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14 октября 2021, 08:15 Источник: РИА Новости

Милош Земан, фото: zemanmilos.cz

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован несколько дней назад. Как писали чешские СМИ, Земана привезли в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в бессознательном состоянии.

Издание Deník N со ссылкой на источники в окружении президента Чехии пишет, что Земан страдает печеночной энцефалопатией. Это осложнение — следствие острой или хронической печеночной недостаточности, оно сопровождается "различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени".

Человек с таким диагнозом может оказаться дезориентированным и с трудом выражать свои мысли. Источник портала отметил, что примерно такое состояние у Земана.

Президента Чехии госпитализировали после встречи с премьером Андреем Бабишем.

В понедельник, 11 октября, в пресс-службе ЦВН заявили, что Земан находится "в стабилизированном состоянии".

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