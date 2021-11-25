WP: глава ЦРУ предупредил ФСБ и СВР о последствиях из-за «гаванского синдрома» у дипломатов США

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25 ноября 2021, 08:33

Уильям Бернс, фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ходе своего визита в Москву обсудил с руководством ФСБ и СВР так называемый «гаванский синдром», которым страдают американские дипломаты, и предупредил о последствиях для России.

«Он (Бернс) сказал им, что заставлять американских дипломатов и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний - это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб»,- сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

При этом Бернс не стал обвинять Москву в каких-либо действиях против американских дипломатов.

«Тот факт, что Бернс сформулировал предупреждение со словом "если", предполагает, что после четырех лет расследований при разных администрациях власти США по-прежнему не могут определить причину необычных инцидентов»,- говорится в материале.

Однако, по мнению автора, решение Бернса обсудить возможность российского участия непосредственно с коллегами в Москве указывает на глубокие подозрения ЦРУ относительно причастности Кремля.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя жалобы американских дипломатов посольств на Кубе и в Китае на симптомы так называемого «гаванского синдрома», заявил, что сотрудники СВР не испытывали подобных состояний в какой-либо точке мира.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США предположила, что речь идет о воздействии «направленной импульсивной радиочастотной энергии» или химическом воздействии.

У дипломатов наблюдалась головная боль, повышенное давление и головокружение.

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