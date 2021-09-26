Нарышкин прокомментировал жалобы американских дипломатов о «гаванском синдроме»

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26 сентября 2021, 12:31 Источник: RT

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отреагировал на жалобы американских дипломатов посольств на Кубе и в Китае на симптомы так называемого «гаванского синдрома». У чиновников наблюдалась головная боль, повышенное давление и головокружение.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США, комментируя симптомы, предположила, что речь идет о воздействии «направленной импульсивной радиочастотной энергии». Также ученые не исключили химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

«Знаете, я начинал свою работу в советской внешней разведке, в подразделении научно-технической разведки, и в силу этого интересовался разными направлениями научных исследований. И знаю, что на Западе уже в те времена проводились такие довольно интенсивные исследования, разработки по теме воздействия различных электромагнитных волн, колебаний на человеческий мозг, в том числе и с точки зрения возможности управления поведением человека»,- высказал он RT.

Нарышкин отметил, что сотрудники СВР не испытывали подобных состояний в какой-либо точке мира.

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