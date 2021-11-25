Avia.pro: Турция может тайно предоставлять военным Украины дроны Bayraktar TB2 для миссий в Донбассе

Турция может тайно предоставлять украинским военным беспилотники Bayraktar TB2 для осуществления миссий в Донбассе. Соответствующая версия высказана в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, ссылаясь на данные мониторинговых ресурсов, что некоторое время назад было зафиксировано перемещение одного из дронов Bayraktar TB2 с турецкой территории на Украину. Впоследствии аппарат снова обнаружили в Турции.
Авторы портала выдвинули предположение, согласно которому Анкара тайно предоставляет Киеву Bayraktar TB2 для миссий в Донбассе.
Как сообщалось ранее в четверг, бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет ввести в стране военное положение с 1 декабря.
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