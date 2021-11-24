Олаф Шольц объявил о формировании правящей коалиции в ФРГ

Аргументы Недели → В мире 13+

24 ноября 2021, 21:58 Источник: РИА Новости

Олаф Шольц, фото: Kay Nietfeld, globallookpress.com

В ФРГ три партии - Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) сформировали правящую коалицию. О формировании коалиции в среду объявил кандидат в федеральные канцлеры Олаф Шольц.

Шольц сообщил, что будут приложены "все усилия, чтобы все три партии одобрили коалиционное соглашение в следующие 10 дней",- передает РИА Новости.

В ФРГ выборы в бундестаг состоялись 26 сентября. После подведения итогов выборов партии вели переговоры о формировании коалиции, и в среду, 24 ноября, представили соглашение.

В соответствии с соглашением СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерств внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества.

У "Зеленых" будет пост вице-канцлера, министров иностранных дел, экономики и защиты климата (бывшие Министерство экономики и энергетики), по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи, по защите окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, по продовольствию и сельскому хозяйству. Свободные демократы получат министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований.

Источники Der Spiegel сообщили, что Олаф Шольц займёт пост канцлера Германии до 8 декабря.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости