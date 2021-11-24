Der Spiegel: социал-демократ Олаф Шольц займёт пост канцлера Германии до 8 декабря
24 ноября 2021, 21:16
Заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером Германии, состоится не позднее 8 декабря 2021 года. О том, что кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц займёт пост канцлера Германии до 8 декабря, возможно, 6 декабря, сообщило в среду немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Издание пишет, что при определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти 6 декабря.
На состоявшихся в ФРГ 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия, получив 25,7% голосов избирателей.
Возглавляемый Ангелой Меркель блок ХДС/ХСС проиграл выборы в бундестаг. Набрав всего 24, 1% голосов, он показал худший результат в истории.
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