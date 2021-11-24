У норвежцев спёрли систему наблюдения за подводными лодками

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24 ноября 2021, 15:27

В Норвегии случился скандал, который мог бы стать поводом для международного конфликта: украли аж 10 км глубоководного кабеля, да ещё с научными якобы датчиками. Кто же это сделал, кто эти таинственные воры цветмета со дна океана и что за научный лайнер погряз в «Норвежском треугольнике»?



Кабель - это часть новейшей системы подводных наблюдений научного Института морских исследований (IMR). Введена система наблюдения в строй совсем недавно – в августе 2020 года. Её долго отлаживали, но как только успели ввести – всё пропало. Пропало, как выяснилось, в буквальном смысле. Общая длина кабельной линии составляла 64 км, а после отказа системы выяснилось, что пропало, по разным данным, от 4 до 11 км кабелей, общей массой более 10 тонн.



Кроме кабеля (он достаточно тонкий и яркого оранжевого цвета) пропала и научная аппаратура. Она представляла собой как прицепленные к кабелю заглублённые буи, так и установленные на грунте на бетонных основаниях ящики с аппаратурой. Причём ящики находились внутри стальных защитных клеток, а плиты были снабжены стальными упорами, форма которых говорит о том, что они должны препятствовать зацеплению рыбацкими тралами. IMR заявил об очень высоком материальном ущербе и невозможности новому центру наблюдения продолжать работу.



По сути, речь идёт о военной системе наблюдения за подводными лодками, но двойного назначения. Наверняка информация шла сразу же и американцам. Для слежения за подлодками пригодятся и гидроакустика, и температурные данные, и данные о течениях. Современные лодки очень тихие, и услышать их можно нечасто, а вот система обнаружения кильватерного следа (СОКС) на наших лодках может засечь чужие корабли по остаточным турбулентностям в воде вплоть до 3 суток (лодки – меньше), опознать их и указать курс преследования. На Западе СОКС долгое время не было, но у англичан на их лодках уже есть. Есть и поиск по термическому и радиационному следам.



Разумеется, в западных СМИ сразу же высказали массу версий инцидента, основной из которых сделали «русский след».



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