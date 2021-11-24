Полковник Хатылев: США «были в ужасе» из-за того, что Россия уничтожила ракетой свой спутник

США «были в ужасе» из-за того, что Россия сбила свой спутник. Об этом в разговоре с журналистами заявил отечественный военный эксперт, полковник Сергей Хатылев.
На прошлой неделе российские военные в рамках испытаний уничтожили советский космический аппарат «Целина-Д», который находился на орбите Земли с 1982 года. После этого американский министр обороны Ллойд Остин обвинил Москву в подрыве стратегической стабильности.
«Когда Соединенные Штаты увидели, что РФ на высоте не 200, не 300, а более 500 километров сбивает своей ракетой старый спутник, то были в ужасе. У Вашингтона нет таких ракет и средств противоспутникового оружия», — отметил Хатылев.
Как сообщалось ранее в среду, китайский портал NetEase написал, что России хватит трех атомных подлодок типа «Борей» для полного уничтожения США.
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