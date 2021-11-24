NetEase: России хватит трех атомных подлодок «Борей» для полного уничтожения США

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24 ноября 2021, 07:59 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, mod_russia / globallookpress.com

Российской Федерации хватит трех атомных подводных лодок «Борей» для полного уничтожения Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт NetEase пишет, что одна субмарина типа «Борей» способна нести сразу 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава». Это означает, что три корабля данного проекта, скрывшись подо льдом, могут нанести сразу 48 внезапных ядерных ударов по любым доступным целям, отмечает портал.

Совокупная мощность ударов будет эквивалентна 30 миллионам тонн тротила. В процитированной публикации констатируется, что за всю Вторую мировую войну было израсходовано лишь 5 миллионов тонн этого вещества.

Для того, чтобы полностью уничтожить США, Москве хватит трех «Бореев», делает вывод NetEase.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, ресурс Sohu написал, что маневры российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вблизи Аляски «стали полной неожиданностью для американских военных».

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