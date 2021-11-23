Sohu: маневры российских ракетоносцев Ту-95МС возле Аляски «стали полной неожиданностью для американских военных»

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23 ноября 2021, 09:59 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, MOD Russia / globallookpress.com

Маневры российских ракетоносцев Ту-95МС возле Аляски «стали полной неожиданностью для американских военных». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что «непрерывные провокации США и других западных стран разозлили» власти РФ. В итоге Москва «дала жесткий ответ» на действия оппонентов, отмечает сайт.

На прошлой неделе два стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили воздушное патрулирование над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. Китайский ресурс указывает, что маневры ракетоносцев вблизи Аляски «стали полной неожиданностью для американских военных».

Предполагается, что радары Штатов не смогли обнаружить российские самолеты. В пользу данной версии говорит то, что американские ВВС не успели отправить на перехват Ту-95МС свои истребители.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что испытание Москвой противоспутникового оружия вызвало «дикую истерику» у США.

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