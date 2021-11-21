Военный аналитик Шурыгин: испытание Россией противоспутникового оружия вызвало «дикую истерику» у США

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21 ноября 2021, 16:03

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Испытание Российской Федерацией противоспутникового оружия вызвало «дикую истерику» у Соединенных Штатов. Об этом заявил отечественный военный аналитик Владислав Шурыгин.

В понедельник российская ракета сбила советский спутник «Целина-Д», который находился на орбите Земли с 1982 года. После этого министр обороны США Ллойд Остин обвинил Москву в подрыве стратегической стабильности.

Шурыгин, выступая в эфире радио «Вести FM», обратил внимание на то, что уничтоженная «Целина-Д» по своим массогабаритным параметрам фактически являлась аналогом спутника Block II. По словам эксперта, данный аппарат «входит в известную систему GPS».

Как отметил Владислав Шурыгин, РФ, взорвав советский спутник, отправила Вашингтону «месседж» о том, что ее армия способна лишить военных Штатов средств навигации.

«Поэтому это, собственно говоря, и вызвало такую дикую истерику. Потому что американцы очень хорошо прочли и поняли месседж», — указал специалист.

Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Евгений Сатановский высказал прогноз, согласно которому в случае ядерного конфликта с НАТО Россия может нанести опережающий удар по Восточной Европе.

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