Сатановский: в случае ядерной войны с НАТО Россия может нанести опережающий удар по Восточной Европе

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21 ноября 2021, 08:58

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае ядерного конфликта с Североатлантическим альянсом Российская Федерация может нанести опережающий удар по Восточной Европе. Соответствующий прогноз высказал отечественный политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал в своем Telegram-канале заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который допустил переброску в Восточную Европу ядерных вооружений, если от их размещения на своей территории откажется Германия.

«Означают слова Столтенберга для стран Восточной Европы, что местом проведения будущей ядерной войны, которая вовсе не снята с повестки дня и то, что она может разразиться в любой момент, вовсе не исключено, станут те из них, где ядерное оружие появится. Ибо именно по местам его дислоцирования будет нанесен опережающий удар», — отметил Сатановский.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Tencent написал, что Соединенные Штаты «пришли в ярость» из-за появления российских кораблей в Средиземном море после маневров американских сил в Черном.

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