Аргументы Недели В мире 13+

Сатановский: в случае ядерной войны с НАТО Россия может нанести опережающий удар по Восточной Европе

, 08:58

Сатановский: в случае ядерной войны с НАТО Россия может нанести опережающий удар по Восточной Европе
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае ядерного конфликта с Североатлантическим альянсом Российская Федерация может нанести опережающий удар по Восточной Европе. Соответствующий прогноз высказал отечественный политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал в своем Telegram-канале заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который допустил переброску в Восточную Европу ядерных вооружений, если от их размещения на своей территории откажется Германия.

«Означают слова Столтенберга для стран Восточной Европы, что местом проведения будущей ядерной войны, которая вовсе не снята с повестки дня и то, что она может разразиться в любой момент, вовсе не исключено, станут те из них, где ядерное оружие появится. Ибо именно по местам его дислоцирования будет нанесен опережающий удар», — отметил Сатановский.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Tencent написал, что Соединенные Штаты «пришли в ярость» из-за появления российских кораблей в Средиземном море после маневров американских сил в Черном.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Сатановский: в случае ядерной войны с НАТО Россия может нанести опережающий удар по Восточной Европе

Сатановский: в случае ядерной войны с НАТО Россия может нанести опережающий удар по Восточной Европе

В случае ядерного конфликта с Североатлантическим альянсом Российская Федерация может нанести опережающий удар по Восточной Европе. Соответствующий прогноз высказал политолог Евгений Сатановский.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

В мире

Политика

Генерал-лейтенант в запасе Бужинский заявил, что в случае войны армия РФ уничтожит ВСУ силами ВКС

Украинские власти и американское руководство обвинили Российскую Федерацию в том, что она будто бы сосредоточила на своих западных рубежах большое количество танков для вторжения на Украину. Генерал-лейтенант в запасе Евгений Бужинский, являющийся вице-президентом Российского совета по международным делам и председателем Центра политических исследований России, высказался об обвинениях в адрес Москвы на ток-шоу “60 минут”.

Политика

Общество

В мире

Общество

В мире

Политика

В мире

Политика

Политика