Tencent: США «пришли в ярость» из-за появления кораблей России в Средиземном море после учений американцев в Черном

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21 ноября 2021, 07:43 Источник: «ПолитРоссия»

Фрегат «Адмирал Григорович», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты «пришли в ярость» из-за появления кораблей Российской Федерации в Средиземном море после учений американцев в Черном. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад флагман Шестого флота США Mount Whitney и ракетный эсминец Porter приняли участие в учениях, состоявшихся в Черном море. После данной тренировки в Средиземное море вошли три российских корабля: фрегат «Адмирал Григорович», спасательное буксирное судно «СБ-742» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев». Они проследовали в порт Алжир для проведения международных маневров.

Сайт Tencent пишет, что Штаты «пришли в ярость» из-за появления судов РФ в Средиземноморье. Китайский портал отметил, что данный шаг Москвы стал ударом по самолюбию американцев.

«Для стран НАТО Средиземное море — это место, где они считают себя хозяевами», — указывается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Евгений Сатановский назвал стопроцентной вероятность будущей войны между Западом и Россией.

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