Политолог Сатановский назвал стопроцентной вероятность будущей войны между Западом и Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

20 ноября 2021, 19:19 Источник: «Украина.ру»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный политолог Евгений Сатановский назвал стопроцентной вероятность будущего военного конфликта между Западом и Российской Федерацией. Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре со СМИ.

«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов», — отметил Сатановский.

При этом он указал на то, что остается открытым вопрос, когда разгорится противостояние. Также в настоящий момент нельзя точно предсказать, будут ли применяться в ходе боевых действий ядерные вооружения.

Как сообщалось ранее в субботу, американский сайт 19FortyFive спрогнозировал, что в случае полномасштабной войны самолеты Соединенных Штатов на своих базах «станут удобной мишенью» для сил Москвы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости