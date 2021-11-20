Американский портал 19FortyFive: в случае полномасштабной войны самолеты США на своих базах «станут удобной мишенью» для России

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20 ноября 2021, 15:09 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-15EX Strike Eagle, Samuel King Jr./U.S Air / globallookpress.com

В случае полномасштабного военного конфликта самолеты Соединенных Штатов на своих базах «станут удобной мишенью» для Российской Федерации. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной в американском интернет-сегменте.

Сайт 19FortyFive пишет, что некоторое время назад состоялись международные учения Castle Forge – 2021, которые стали реалистичной репетицией боевых операций на фоне растущей напряженности между странами Североатлантического альянса и Москвой в Черном море. В ходе маневров истребители F-15E Strike Eagle протестировали новую тактику Agile Combat Employment («Гибкое боевое применение»).

Портал отмечает, что американские самолеты на своих авиабазах «станут удобной мишенью», если разгорится полномасштабное вооруженное противостояние с РФ. Концепция Agile Combat Employment предполагает рассредоточение сил на небольших аэродромах или импровизированных взлетно-посадочных полосах, расположенных как можно ближе к линии фронта, рассказывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский ресурс Sina указал на то, что у армии России «хватит сил, чтобы стереть США с лица земли».

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