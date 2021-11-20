Китайский сайт Sina: у армии России «хватит сил, чтобы стереть США с лица земли»

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20 ноября 2021, 14:37 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

У армии Российской Федерации хватит сил, чтобы стереть Соединенные Штаты с лица земли. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Сайт Sina пишет, что Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном использует рост напряженности в Европе в качестве повода для наращивания давления на Москву. Так, некоторое время назад американские стратегические бомбардировщики, способные нести оружие массового поражения, пролетели в двадцати километрах от государственных рубежей РФ.

«Несмотря на то, что США и их союзники вплотную приближаются к красным линиям, проведенным Россией, переступить черту они не решатся. Этот шаг обернется для Запада неминуемой катастрофой», — прогнозирует китайский портал.

В процитированном материале отмечается, что в арсенале Москвы имеется новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты. У армии РФ «хватит сил, чтобы стереть США с лица земли», указывает Sina.

Ранее сегодня сообщалось, что военный эксперт Игорь Коротченко озвучил прогноз, согласно которому в ответ на любую атаку НАТО на европейской территории Россия уничтожит Пентагон «в считанные минуты».

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