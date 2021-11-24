Sohu о военной политике США: «Использовать тактическое ядерное оружие для запугивания России равноценно собственной гибели»

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24 ноября 2021, 09:10 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-35, Jaroslav Ozana / globallookpress.com

Использовать тактическое ядерное оружие для того, чтобы запугивать Российскую Федерацию, равноценно собственной гибели. Такое мнение о военной политике Соединенных Штатов высказано в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил ранее на текущей неделе, что в ноябре американские стратегические бомбардировщики отработали возможный ядерный удар по стране. В связи с этим портал Sohu вспомнил, что некоторое время назад в США осуществили сертификационное испытание истребителя пятого поколения F-35A Lightning II по нанесению удара с помощью термоядерной авиабомбы B61-12.

Сайт отмечает, что «комбинация истребителя F-35A и тактической ядерной бомбы необходима для атаки на российские командные пункты».

«Использовать тактическое ядерное оружие для запугивания России равноценно собственной гибели. Россия не та страна, над которой позволено так издеваться», — пишет о военной политике Вашингтона Sohu.

Как сообщалось ранее в среду, китайский ресурс NetEase указал на то, что Москве хватит трех атомных субмарин проекта «Борей» для полного уничтожения Штатов.

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