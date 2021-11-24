Аргументы Недели В мире 13+

Sohu о военной политике США: «Использовать тактическое ядерное оружие для запугивания России равноценно собственной гибели»

, 09:10 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu о военной политике США: «Использовать тактическое ядерное оружие для запугивания России равноценно собственной гибели»
Истребитель F-35, Jaroslav Ozana / globallookpress.com

Использовать тактическое ядерное оружие для того, чтобы запугивать Российскую Федерацию, равноценно собственной гибели. Такое мнение о военной политике Соединенных Штатов высказано в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил ранее на текущей неделе, что в ноябре американские стратегические бомбардировщики отработали возможный ядерный удар по стране. В связи с этим портал Sohu вспомнил, что некоторое время назад в США осуществили сертификационное испытание истребителя пятого поколения F-35A Lightning II по нанесению удара с помощью термоядерной авиабомбы B61-12.

Сайт отмечает, что «комбинация истребителя F-35A и тактической ядерной бомбы необходима для атаки на российские командные пункты».

«Использовать тактическое ядерное оружие для запугивания России равноценно собственной гибели. Россия не та страна, над которой позволено так издеваться», — пишет о военной политике Вашингтона Sohu.

Как сообщалось ранее в среду, китайский ресурс NetEase указал на то, что Москве хватит трех атомных субмарин проекта «Борей» для полного уничтожения Штатов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает тесный контакт с Киевом

Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает тесный контакт с Киевом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки и Украина поддерживают связь, однако не подтвердила сообщения о возможности отправки дополнительных вооружений Киеву.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Политика

Экономика

Политика

Общество

Политика

Общество

Общество

Происшествия

Политика

Общество

Политика

Здоровье