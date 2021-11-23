В Одесский морской порт прибыли два патрульных катера типа Island из США

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23 ноября 2021, 23:13 Источник: ТАСС

Ocean Grand в Одесском порту, Yulii Zozulia/globallook.com

В порт Одессы во вторник прибыли два патрульных катера типа Island из США в рамках американского пакета помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.

«23 ноября на борту судна Ocean Grand из города Балтимор (шт. Мэриленд, США) на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия «Фастов» и «Сумы»,- говорится в сообщении пресс-службы.

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа выразил благодарность США и подчеркнул, что «оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», Соединенные Штаты «защищают трансатлантическую безопасность».

Катера будут использоваться для патрулирования акватории Черного и Азовского морей.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал «сигналом России» американскую военную помощь Киеву.

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