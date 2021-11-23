В Одесский морской порт прибыли два патрульных катера типа Island из США

В порт Одессы во вторник прибыли два патрульных катера типа Island из США в рамках американского пакета помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.
«23 ноября на борту судна Ocean Grand из города Балтимор (шт. Мэриленд, США) на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия «Фастов» и «Сумы»,- говорится в сообщении пресс-службы.
Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа выразил благодарность США и подчеркнул, что «оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», Соединенные Штаты «защищают трансатлантическую безопасность».
Катера будут использоваться для патрулирования акватории Черного и Азовского морей.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал «сигналом России» американскую военную помощь Киеву.
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