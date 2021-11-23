Вице-премьер Молдавии намерен просить «Газпром» о двухдневной отсрочке платежей за газ

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23 ноября 2021, 22:07 Источник: ТАСС

"Газпром", Zamir Usmanov/globallook.com

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну намерен попросить главу «Газпрома» Алексея Миллера о двухдневной отсрочке платежей за газ.

Вчера Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания прекращает поставки голубого топлива в Молдавию через 48 часов, если Кишинев не пришлет документ об уплате.

«Я в понедельник говорил с господином Миллером. <…> Надеюсь, что мы преодолеем эту ситуацию. Будет отправлено письмо [в «Газпром»], буду пытаться завтра еще раз поговорить [с Миллером]. Вместе с тем в четверг парламент одобрит выделение средств, в пятницу деньги переведут, и проблема будет решена», - ззаявил Спыну в интервью телеканалу Publika во вторник.

Вице-премьер сообщил, что в письме, отправленном в адрес «Газпрома» объясняются причины задержки платежей и он не видит рациональных мотивов для прекращения с четверга поставок газа в Молдавию.

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