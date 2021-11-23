Представитель Народной милиции ДНР: украинские силовики начали применять французские гранатометы, полученные из США

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23 ноября 2021, 18:06 Источник: РИА Новости

Украинские военные, Andriy Andriyenko/globallook.com

Вооруженные силы Украины начали применять в Донбассе французские ручные противотанковые гранатометы APILAS, которые были переданы Украине Соединенными Штатами.

Об этом заявил во вторник замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«В октябре этого года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором, по данным нашей разведки, среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатометы APILAS. Лицензию на их производство, помимо Франции, имеет и США»,- сказал Басурин.

По словам Басурина, партия противотанковых гранатометов «направлена в конце октября в Донбасс в подразделения ВСУ и уже применяется ими».

Ранее сообщалось, что неделю назад на Украину поступила четвертая партия грузов в рамках американской военной помощи на $60 млн, одобренной президентом Байденом. США поставили для ВСУ 80 тонн боеприпасов. Украинские военные

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