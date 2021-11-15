США в рамках военной помощи поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов

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15 ноября 2021, 09:48 Источник: ТАСС

Украинско-американские командно-штабные учения "Rapid Trident — 2021" ,Pavlo Palamarchuk/globallook.com

На Украину поступила четвертая партия грузов в рамках американской военной помощи на $60 млн, одобренной президентом Байденом. На этот раз США поставили для ВСУ 80 тонн боеприпасов.

Об этом сообщило в своем Twitter посольство США на Украине.

«Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере $60 млн, которую президент Байден выделил Украине в августе, что демонстрирует поддержку Америкой стабильной, демократической и свободной Украины»,- говорится в твите.

Ранее сообщалось, что в октябре на Украину прибыл военно-транспортный борт из США с третьей партией военной помощи на $60 млн для нужд ВСУ. Киев получил тогда от Америки боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское оборудование.

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