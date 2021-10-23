США прислали Украине боеприпасы для продолжения войны на Донбассе

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23 октября 2021, 14:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На Украину прибыл военно-транспортный борт из США с третьей партией военной помощи на $60 млн для нужд ВСУ. По информации, распространённой новостным агентством «Интерфакс Украина», на этот раз армия Незалежной получила боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и кое-что другое.

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов заявил: «Сегодня мы получили очередной самолёт с помощью от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Это искренняя, открытая, скорая помощь для наших военных, на передовой смогут использовать эти средства медицинского и боевого обеспечения». Это уже третья партия американской помощи, с грузами военного назначения, прибывшая в октябре. Два предыдущих военно-транспортных самолёта ВВС США, гружённых «под завязку», приземлились 10-го и 18-го.

Атташе по вопросам армии и обороны посольства США на Украине полковник Бриттани Стюарт со своей стороны отметила, что «Соединенные Штаты Америки помогают Украине в военном строительстве, предоставляя материально-техническую помощь и проводя тренинги с командирами от тактического до стратегического уровня».

Начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВС Украины Николай Шевцов пояснил, что полученная военно-техническая помощь включает высокотехнологичную и остродефицитную технику и вооружение, а также необходимые на передовой в Донбассе боеприпасы. По его словам, средства, поступившие в предыдущих грузах, уже повышают наши способности контрбатарейной и противотанковой борьбы, а также разведки.

В частности, он сказал: «Сегодня к нам прибыла партия противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» с боеприпасами. Также мы получили боеприпасы к тому оружию, которое у нас есть под «калибры НАТО». Вооружение будет перемещено на базы и склады, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил».

Ранее, украинский блогер Юрий Бутусов заявил об острой нехватке боеприпасов на складах ВСУ для продолжения войны на Донбассе. Этой сокровенной информацией он поделился на прямом эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Бутусов в прошлом много писал о пожарах на военных складах ВСУ, которое, по его мнению, были – диверсией, проведённой российской разведкой. Однако факты указывали на то, что сами украинские военные поджигали свои склады, таким образом скрывая хищение материального имущества в огромных размерах. На шоу Савика Шустера скандальный украинский блогер говорил о критической нехватке снарядов для украинской ствольной артиллерии и умолчал, что ВСУ испытывает недостачу и в боеприпасах для реактивных систем залпового огня, а также Незалежная осталась с минимальными количествами ракет для систем ПВО. Кроме того, сами орудия Д-20 и Д-30 старого производства и уже сильно изношены, то же самое касается самоходных артиллерийских установок, находящихся на вооружении ВСУ. Киев вынужден закупать старые боеприпасы и артиллерию ещё советского производства у бывших членов Варшавского договора, поскольку большая часть вооружений доставшаяся Незалежной от СССР (а это огромные склады, заполненные вооружением боеприпасами и техникой трёх крупнейших советских военных округов: Киевского, Одесского и Карпатского) была за бесценок продана за рубеж, часть материальных ценностей сгнила на складах или была разукомплектована. Кроме того, Украина умудрилась разбазарить мощную оборонную отрасль, включавшую около 700 предприятий. Так что, русские диверсанты здесь совершенно ни при чём.

Поражает с каким цинизмом Запад подходит к оценке военного конфликта на Донбассе. И в Европе, и в США политики и общественность отлично знают, что проданные Украине боеприпасы убивают мирных жителей ЛНР и ДНР, но, продолжают поставки и стимулируют Киев в вопросах военного строительства.

Кстати, и Европа, и США вовсе не проявляют никакого альтруизма по отношению к Киеву. Первая сбывает откровенный хлам Украине, а вторые занимаются утилизацией отслуживших свой срок вооружений, боеприпасов и других материальных ценностей передавая их Незалежной в качестве помощи.

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