Байден распорядился высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса

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23 ноября 2021, 15:57 Источник: Интерфакс

Нефтеперерабатывающий завод в Детройте, Jim West/globallook.com

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден поручил министерству энергетики задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса. Об этом сообщил Белый дом.

«Сегодня президент объявляет, что министерство по вопросам энергетики обеспечит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса, чтобы снизить цены для американцев и решить проблему несоответствия между спросом, на выходе из пандемии, и предложением»,- говорится в заявлении Белого дома.

Ранее ведущая американская финансовая газета The Wall Street Journal писала, что политика нынешнего президента США «способствует общемировому дефициту топлива». Мол, организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) уже предупредила, что «без увеличения инвестиций в добычу цены на нефть могут дойти до заоблачных высот». Администрация Байдена, по мнению аналитиков, по-прежнему опирается на «зеленую» энергетику и не делает ничего, чтобы добиться увеличения добычи нефти в США.

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