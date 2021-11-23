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Бывший депутат Рады Марков: в ближайшее время на Украине начнется попытка госпереворота

, 08:50

Бывший депутат Рады Марков: в ближайшее время на Украине начнется попытка госпереворота
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

В ближайшее время на Украине начнется попытка государственного переворота. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Марков, бывший депутат Верховной Рады.

«В ближайшее время начнется попытка госпереворота. Они уже об этом Майдане говорят. Они уже сговорились, у них есть консенсус и должности делят в будущем», — отметил Марков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам экс-парламентария, за подготовкой захвата власти стоят противники действующего президента Владимира Зеленского из числа олигархов и националистов.

Как сообщалось ранее, политический эксперт Максим Бардин заявил, что Россия и Украина в текущем году с каждым месяцем «становятся противниками друг другу».

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