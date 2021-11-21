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Политолог Бардин: Россия и Украина в 2021 году с каждым месяцем «становятся противниками друг другу»

, 14:27 Источник: ОСН

Политолог Бардин: Россия и Украина в 2021 году с каждым месяцем «становятся противниками друг другу»
Празднование Дня Государственного флага Украины в Запорожье, Dmytro Smolyenkoukrinform / globallookpress.com

Российская Федерация и Украина в 2021 году с каждым месяцем «становятся противниками друг другу». Об этом заявил политолог Максим Бардин.

«К сожалению, Россия и Украина с каждым полугодием, а в этом году с каждым месяцем становятся противниками друг другу», — отметил эксперт.

По его словам, соседние государства «ведут как открытые, так и секретные противостояния».

«То есть страны не просто отдаляются друг от друга, отдаляются как партнеры, а они сближаются друг с другом как противники», — указал Бардин.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Евгений Сатановский допустил вероятность удара киевских дронов Bayraktar TB2 по российскому Крыму.

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