Политолог Сатановский допустил возможность удара украинских Bayraktar TB2 по российскому Крыму

Аргументы Недели → В мире 13+

21 ноября 2021, 13:59 Источник: ФАН

Беспилотник Bayraktar TB2, Alba Cambeiro / globallookpress.com

Политолог Евгений Сатановский допустил возможность удара украинских беспилотников Bayraktar TB2 по российскому Крымскому полуострову. По данному вопросу отечественный эксперт высказался в беседе со СМИ.

Сатановский отметил, что в сделке по продаже Турцией Киеву дронов Bayraktar TB2 «есть геополитическая компонента».

«Речь идет о попытках при поддержке западных войск ударить не только по Донбассу, но и по Крыму, и на эту тему много что высказывают и политики, и военные, и журналисты», — заявил аналитик.

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший комбриг самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский допустил, что вслед за селом Старомарьевка в «серой зоне» киевские силовики могут занять и другие позиции в Донбассе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости