Политолог Сатановский допустил возможность удара украинских Bayraktar TB2 по российскому Крыму

Политолог Евгений Сатановский допустил возможность удара украинских беспилотников Bayraktar TB2 по российскому Крымскому полуострову. По данному вопросу отечественный эксперт высказался в беседе со СМИ.
Сатановский отметил, что в сделке по продаже Турцией Киеву дронов Bayraktar TB2 «есть геополитическая компонента».
«Речь идет о попытках при поддержке западных войск ударить не только по Донбассу, но и по Крыму, и на эту тему много что высказывают и политики, и военные, и журналисты», — заявил аналитик.
Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший комбриг самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский допустил, что вслед за селом Старомарьевка в «серой зоне» киевские силовики могут занять и другие позиции в Донбассе.
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