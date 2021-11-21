Экс-комбриг ДНР Ходаковский: вслед за Старомарьевкой войска Украины могут занять и другие позиции в Донбассе

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21 ноября 2021, 11:36

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вслед за селом Старомарьевка Вооруженные силы Украины могут занять и другие позиции в Донбассе. Соответствующий вариант развития событий допустил бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

В конце прошлого месяца появилась информация, согласно которой ВСУ вошли в Старомарьевку, которая находится в «серой зоне» на юге линии разграничения. По словам Ходаковского, противник может занять и другие позиции.

«На некоторых участках он вышел уже на такие рубежи, которые только по щелчку пальцев позволят ему сразу завладеть какими-то ключевыми нашими позициями», — отметил экс-комбриг в разговоре с авторами Telegram-канала «Донбасс решает».

Александр Ходаковский указал, что под угрозой захвата, в частности, находится Авдеевская промзона.

Ранее в воскресенье сообщалось, что журналист Андрей Сидорчик заявил о «колоссальной» угрозе для населения ДНР и ЛНР со стороны киевских беспилотников Bayraktar TB2.

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