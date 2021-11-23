Avia.pro: противостоящая военным ДНР и ЛНР армия Украины начала использовать новую тактику в Донбассе

Вооруженные силы Украины, противостоящие военным самопровозглашенных ДНР и ЛНР, начали использовать новую тактику в Донбассе. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что ВСУ начали применять новую тактику против Народной милиции республик Донбасса. Сайт отмечает, что сначала киевские войска «наносят незначительные удары, через несколько дней концентрируют удары на небольшом районе, но при этом не идут в наступление».
«На следующий день атаки проводятся уже на совершенно ином направлении», — указывают авторы интернет-издания.
В процитированном материале констатируется, что пока «подобная тактика не продемонстрировала каких-либо результатов».
Как сообщалось ранее, политолог Максим Бардин заявил, что Россия и Украина в 2021 году с каждым месяцем «становятся противниками друг другу».
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