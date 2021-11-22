Компания «Молдовагаз» пообещала решить проблему с погашением долга в ближайшее время

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан подтвердил получение уведомления «Газпрома» о прекращении поставок газа через 48 часов и работает над проблемой погашения задолженности, которая возникла из-за позднего пересмотра тарифа.
«"Молдовагаз" получил уведомление от "Газпрома", речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце, в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем»,- пояснил он порталу Newsmaker.md.
Чебан уточнил, что сложившаяся ситуация была предусмотрена протоколом, который «Молдовагаз» подписала с «Газпромом».
«Молдовагаз» разъяснил, что обязательства по оплате не были исполнены в срок, поскольку в октябре компания испытала дефицит платежного баланса в следствии роста закупочной цены на природный газ с 126,70 долл. за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 долл. за тыс. куб. м в октябре. В компании уверены, что при поддержке органов государственной власти в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен.
«… в тариф была включена среднегодовая закупочная цена в 148,61 доллара США за тысячу кубометров. Компания ищет возможности компенсировать возникший дефицит, чтобы перевести средства "Газпрому"»,- написали представители компании в Facebook.
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