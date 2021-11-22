Премьер Польши обвинил Газпром и «Северный поток-2» в высокой инфляции в Европе

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22 ноября 2021, 18:41 Источник: РИА Новости

Матеуш Моравецкий, фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия, «Газпром» и «Северный поток-2» виноваты в инфляции, которая наблюдается в странах Европы. По его словам, рост цен в ЕС вызван удорожанием топлива.

«Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают "Газпром" и Россия. Отвечает "Северный поток - 2"»,- пояснил он.

Также Моравецкий обвинил в этом представителей Европейской народной партии, которые не только не заблокировали «Северный поток – 2», а способствовали его постройке. Премьер отметил, что трубопровод сегодня является «элементом шантажа в рамках президента России Владимира Путина».

Ранее Моравецкий призвал Германию объединиться против «СП-2», а «не давать Путину деньги на вооружение».

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