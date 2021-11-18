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Премьер-министр Польши призвал Германию объединиться против «СП-2», а «не давать Путину деньги на вооружение»

, 07:51 Источник: Bild

Премьер-министр Польши призвал Германию объединиться против «СП-2», а «не давать Путину деньги на вооружение»
Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию остановить запуск трубопровода «Северный поток-2». По его словам, процедура сертификации проекта должна быть прекращена «ради мира», в частности, «сдерживания» России.

«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения»,- пояснил он.

Моравецкий обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу с заявлением о необходимости «остановить» «Северный поток-2».

Также приостановку сертификации Nord Stream 2 AG поддержал зампред фракции немецких «Зеленых» в бундестаге Оливер Кришер. Депутат утверждает, что Германия не нуждается в «Северном потоке - 2».

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