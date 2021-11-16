Немецкий депутат Кришер поддержал приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, потому что Германия в «СП-2» не нуждается

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16 ноября 2021, 20:58 Источник: Rheinische Post

табличка, фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Зампред фракции немецких «Зеленых» в бундестаге Оливер Кришер прокомментировал приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 16 ноября, сообщило Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA).

«… ввод в эксплуатацию трубопровода значительно отсрочен, и этой зимой он, скорее всего, не сыграет никакой роли в отопительном сезоне»,- высказал депутат.

Кришер назвал решение BNA «хорошим». По его словам, «Газпром» использует зарегистрированное в Швейцарии предприятие Nord Stream 2 AG для управления трубопроводом, «чтобы воспользоваться более низким налогообложением этой страны». Депутат отметил, что Федеральное сетевое агентство подвело черту под этими расчетами.

Кроме того, он утверждает, что «Газпром» не принимает всерьез немецкое и европейское право. Кришер добавил, что Германия не нуждается в «Северном потоке - 2».

Ранее представитель Минэнерго Германии Сузанне Унград назвала регуляторным вопросом приостановку сертификации Nord Stream 2.

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