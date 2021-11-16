Представитель Минэнерго Германии Унград назвала регуляторным вопросом приостановку сертификации Nord Stream 2

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16 ноября 2021, 15:45 Источник: РИА Новости

сотрудник, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Министерство энергетики ФРГ прокомментировало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

«Речь идет о чисто регуляторном вопросе, а конкретно о вопросе прав хозяйствующих субъектов, который в рамках процесса сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства (BNA). С учетом результатов дальнейшего анализа, этот вопрос организационной формы будущего оператора, являющийся частью процесса сертификации BNA, не затрагивает заключения министерства экономики и энергетики по вопросу анализа безопасности энергоснабжения»,- пояснила представитель ведомства Сузанне Унград.

Она отметила, что решение BNA является в соответствии с процессуальным правом «промежуточным этапом» в рамках процесса сертификации. Унград добавила, что процедура будет возобновлена после поступления необходимых документов от Nord Stream 2 AG. Представитель Минэнерго уверена, что приостановка процесса сертификации не скажется на энергоснабжении Германии.

Ранее сообщалось, что немецкий регулятор приостановил процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток – 2». Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера.

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