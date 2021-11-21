Avia.pro: армия Украины направила в сторону столицы ДНР не менее 25 танков Т-64

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21 ноября 2021, 13:39 Источник: Avia.pro

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины направили в сторону Донецка не менее 25 танков Т-64. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что ВСУ направили в сторону столицы непризнанной ДНР не менее 25 танков Т-64. Сайт отмечает, что железнодорожный состав с бронетехникой был замечен на железнодорожной станции в городе Покровске. Оттуда боевые машины своим ходом выдвинулись в направлении Донецка, указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший комбриг ДНР Александр Ходаковский допустил, что вслед за селом Старомарьевка в «серой зоне» киевские войска могут занять и другие позиции в Донбассе.

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