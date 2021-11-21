Дмитрий Ярош: армия Украины не может самостоятельно нанести «сокрушительного поражения» России

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21 ноября 2021, 11:02

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинская армия не может самостоятельно нанести «сокрушительного поражения» Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош.

«Сами по себе Вооруженные силы не могут нанести сокрушительного поражения России — мы не в той весовой категории — но при всем этом, когда весь народ будет мобилизирован на борьбу с российской агрессией, тогда остановить ее и отбросить можно, абсолютно реально», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Ярош.

Официальный Киев обвиняет Москву в развязывании военного конфликта на территории Донбасса, который продолжается с весны 2014 года. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Ранее в воскресенье сообщалось, что журналист Андрей Сидорчик заявил о «колоссальной» угрозе для населения непризнанных ДНР и ЛНР со стороны украинских дронов Bayraktar TB2.

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