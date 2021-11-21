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Украина получила первую партию угля из США

, 10:31 Источник: Интерфакс

Украина получила первую партию угля из США
Aleksander Polyakov/globallook.com

Украина получила первую партию угля из США. Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК), принадлежащая Ринату Ахметову, сообщила о договоренности с международными поставщиками об импорте семи судовых партий с углем, из которых пять поставок с углем из США и две - из Колумбии. Суммарный объем поставок - почти 470 тыс. тонн.

На Украину прибыл первый корабль с 60,5 тыс. тоннами угля. По данным "ДТЭК Энерго", судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Ожидается, что все партии прибудут в Украину с ноября 2021 года - января 2022 года.
Кроме поставок угля морем, ДТЭК ожидает уголь из Польши, с которой подписано два соглашения на 340 тыс. тонн энергетического угля, также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана.

Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко обвинила чиновников в искусственном создании энергетического кризиса на Украине. 

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