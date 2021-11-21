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Политолог Бальбек назвал популистом главу Миноброны Украины Резникова за слова об «игре в шахматы с Западом»

, 10:01

Политолог Бальбек назвал популистом главу Миноброны Украины Резникова за слова об «игре в шахматы с Западом»
Руслан Бальбек, фото: сайт Госдумы РФ

Политолог Руслан Бальбек назвал популистом министра обороны Украины Алексея Резникова заявившего, что президент РФ Владимир Путин «играет с Западом в шахматы».

Президент Украины Владимир Зеленский недавно назначил Алексея Резникова министром обороны.
Руслан Бальбек, комментирующий его слова об игре в шахматы, отметил, что не ждал от Резникова других заявлений, поскольку на эту должность киевские власти назначают не профессионалов, а популистов. «Очередная блажь про российскую «угрозу», про готовность драться за коллективный Запад, про коварство русских», — сказал Бальбек про Резникова в беседе с RT.

Политолог отметил, что обязанность нынешнего украинского министра обороны заключается в том, чтобы «выпячивать себя как защитника свободы».

Резников в ходе своего визита в США заявил, что российский президент «проверяет» страны Запада, наращивая войска на российско-украинской границе,  Путин «играет в шахматы» с западными странами 

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