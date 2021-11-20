Министр обороны Украины Резников: Владимир Путин «играет в шахматы» с Западом

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20 ноября 2021, 17:23 Источник: РБК

Алексей Резников во время визита в Пентагон, фото с сайта Минобороны Украины

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе своего визита в США заявил, что российский президент «проверяет» страны Запада, наращивая войска на российско-украинской границе.

В интервью The Washington Post Резников заявил, что Владимир Путин «играет в шахматы» с западными странами — только вместо шахматных фигур перемещает военную технику и вооруженные силы вдоль российско-украинской границы.

«Он [Владимир Путин] проверяет единство Европейского Союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии»,— сказал Резников. Он призвал страны Запада привлечь Москву к ответственности за любую очередную агрессию.

Его коллега из Пентагона, Ллойд Остин, в свою очередь заявил, что США неясен смысл последних действий России у границ с Украиной.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Алексей Резников, назначенный на эту должность в ноябре, обратился к Пентагону за помощью в защите воздушного пространства и побережья страны.

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