Bloomberg: министр обороны Украины Резников попросил помощи у Пентагона

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19 ноября 2021, 22:04 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Новый министр обороны Украины Алексей Резников обратился за помощью в защите воздушного пространства и побережья страны к своему американскому коллеге. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В четверг украинская делегация, возглавляемая Резниковым, отправилась с недельным рабочим визитом в Соединенные Штаты и Канаду. В рамках визита состоялась встреча Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Как сообщает Bloomberg, глава минобороны Украины «заявил, что обратился к Пентагону за дополнительной помощью в защите воздушного пространства и побережья страны». «Нам нужно прикрыть наше небо и наше море»,- сказал министр после встречи.

По данным агентства, Резников сообщил о своем удовлетворении тем, что Остин пообещал стоять «плечом к плечу» с Украиной в условиях якобы нарастающей напряженности на ее границах с Россией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявления Минобороны Украины о скоплении российских войск у границы, заявил что «Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым».

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