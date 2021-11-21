WP: Джо Байден намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году

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21 ноября 2021, 09:45

Джозеф Байден, Chris Kleponis/globallook.com

Президент США Джозеф Байден и его ближайшие сторонники заявили о намерениях действующего главы Белого дома баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

The Washington Post пишет, что заявления Байдена и представителей из его ближайшего окружения связаны с несколькими причинами, одной из которых является снижение рейтинга президента. Сейчас кандидатуру Джо Байдены одобряют примерно 40 процентов американских граждан.

Друг американского лидера, бывший сенатор Крис Додд рассказал, что Байден ему говорил о планах снова баллотироваться.

На днях президент США Джо Байден прошел обследование и вернулся к исполнению обязанностей главы государства.

Рейтинг Джо Байдена снижается вот уже несколько недель подряд. Согласно последнему опросу USA Today и Университета Саффолка, деятельность президента США одобряют сегодня 38% американцев.

В октябрьских опросах рейтинг колебался в районе 40%, а в сентябре Байдена поддерживали 48% респондентов

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