Рейтинг одобрения президента Байдена упал до рекордных 38 процентов

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8 ноября 2021, 10:46 Источник: РБК

Джозеф Байден, Chris Kleponis/globallook.com

Рейтинг Джо Байдена снижается вот уже несколько недель подряд. Согласно последнему опросу USA Today и Университета Саффолка, деятельность президента США одобряют сегодня 38% американцев.

В октябрьских опросах рейтинг колебался в районе 40%, а в сентябре Байдена поддерживали 48% респондентов. Почти половина опрошенных — 46% - считают, что Байден справляется с работой хуже, чем ожидалось, а 64% (в том числе 28% демократов) не хотели бы видеть его кандидатуру на следующих президентских выборах.

В этом антирейтинге Байден обогнал даже своего предшественника Дональда Трампа. Экс-президента США не хотят видеть на выборах 58% американцев.

Опрос проведен вскоре после знакового поражения демократов на выборах губернатора Вирджинии — впервые с 2009 года там победил республиканец. Это стало неожиданностью для однопартийцев Байдена.

Как сообщалось, рейтинг американского президента падает из-за серьезных проблем во внешней и внутренней политике США.

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