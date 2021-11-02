Президент США Байден теряет популярность

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2 ноября 2021, 12:54

Более 50% американцев считают деятельность президента страны Джозефа Байдена неудовлетворительной. За последние 70 лет такой рейтинг был только у Эйзенхауэра, который провалил военную операцию в Корее.



Рейтинг Байдена падает из-за серьёзных проблем во внешней и внутренней политике. Из-за слабости в миграционном законодательстве в США приехали десятки тысяч нелегалов, ещё столько же находятся на границе. Сам президент признался, что не изучал данный вопрос, чем вызвал у американцев серьёзное недовольство.



В США недовольны и выводом американских войск с из Афганистана. Голоса про и контра здесь почти уровнялись. Из-за несогласованных действий при эвакуации солдат из Кабула, несколько человек погибли от рук террористов, хотя план выхода готовился несколько месяцев.



Байден ранее заявлял о намерениях баллотироваться на второй срок. Но промахи в политике стремительно сокращают его шансы не только на переизбрание, но и «завершение действующего срока правления». Сосредоточившись на восстановлении экономики, Байдену не удалось добиться значительных результатов. Промышленность требует новых финансовых вливаний, на которые не соглашаются члены Палаты представителей. Заявления о возможном выделении на инфраструктуру 3,5 триллиона долларов не нашли поддержки среди большинства американских политиков.





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