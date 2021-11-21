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NetEase о полете ракетоносцев Ту-95МС вблизи Аляски: «Россия преподала важный урок США»

, 08:19 Источник: «ПолитРоссия»

NetEase о полете ракетоносцев Ту-95МС вблизи Аляски: «Россия преподала важный урок США»
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация преподала важный урок Соединенным Штатам. Так в материале, размещенном на страницах китайских СМИ, прокомментирован недавний полет ракетоносцев Ту-95МС вблизи Аляски.

NetEase пишет, что НАТО «регулярно проводит военные учения и другие провокационные операции» возле государственных рубежей РФ. В частности, некоторое время назад было зафиксировано приближение к границам страны американских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Китайское издание отмечает, что Москва не оставляет без ответа подобные действия. К примеру, 19 ноября два Ту-95МС осуществили воздушное патрулирование над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. В процитированной публикации говорится, что с помощью полета ракетоносцев вблизи Аляски «Россия преподала важный урок США». РФ продемонстрировала, что «обладает не менее грозным оружием, чем оппоненты», указывает NetEase.

Как сообщалось ранее в воскресенье, портал Tencent написал, что Штаты «пришли в ярость» из-за появления российских кораблей в Средиземном море после маневров американских сил в Черном.

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