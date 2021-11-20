Консилиум врачей: Саакашвили начал принимать пищу, но проблемы со здоровьем остаются

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20 ноября 2021, 20:54 Источник: Интерфакс

Михаил Саакашвили, Vladimir Valishvili/globallook.com

Консилиум врачей, созванный по инициативе министерства юстиции Грузии, осмотрел экс-президента страны Михаила Саакашвили после перевода его из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори и пришел к заключению, что его состояние стабильно, он начал принимать пищу.

Член консилиума Александр Цискаридзе рассказал, что Саакашвили начал прием пищи по специально разработанной для выхода из голодовки схеме.

«Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика, хотя определенные изменения остаются», - подчеркнул врач и добавил, что пока сняты не все проблемы с тем, что касается здоровья экс-президента.

Саакашвили в ночь на 20 ноября был перевезен из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Решение о переводе принял минюст Грузии. Саакашвили пообещал после перевода в госпиталь прекратить голодовку.

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