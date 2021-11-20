Саакашвили ночью перевезли из тюремной больницы в Горийский военный госпиталь

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20 ноября 2021, 07:37

Михаил Саакашвили, фото: twitter.com/MtavariChannel

Задержанного 1 октября и арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили в Горийский военный госпиталь. Из тюремной больницы в Гори экс-президента Грузии перевозили на реанимобиле.

Телекомпания "Пирвели" показала кадры, как автомобили выехали из Глданской тюрьмы и двинулись в сторону Гори.

В военном госпитале Саакашвили предстоит лечение после длительной голодовки. Политик объявил голодовку сразу после ареста в тюрьме.

Решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь в пятницу принял минюст Грузии. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием перевода бывшего президента из тюремной больницы в многопрофильную клинику. Саакашвили пообещал прекратить голодовку в Горийском госпитале.

В Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Он приговорен к трем годам лишения свободы и шести соответственно.

Саакашвили также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Эти дела сейчас рассматривают суды.

Врачи ранее обнаружили у бывшего президента Грузии поражение мозга.

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